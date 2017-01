Deník veřejné správy

Nepedagogičtí pracovníci v regionálním školství, zaměstnanci v kultuře nebo sociální pracovníci, kteří pobírají podle stávajících pravidel nejnižší mzdy, by měli od poloviny příštího roku dosáhnout na vyšší plat. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí představený na večerním jednání 20. prosince 2016 členů vlády a odborových organizací. Podle tohoto návrhu by měly být zrušeny nejnižší platové tarify a zaměstnanci by automaticky přešli do vyššího. Jejich nároková mzda by se tak zvýšila o pět a devět procent.